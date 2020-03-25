Son dakika… İspanya’da corona kaynaklı ölü sayısı 3 bin 434 oldu

Corona virüsü ortaya çıktığı Çin’de etkisini kaybederken Avrupa’da ise günden günden hızını artırıyor. İtalya’nın ardından bu kez İspanya da can kayıplarında Çin’i geride bıraktı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatteki verilere ölü sayısı 2 bin 696’dan 3 bin 434’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 47 bin 610’a ulaştı.

Son yaşanan gelişmelerden sonra Çin, kayıtlara geçen 3 bin 281 ölümlü vakayla virüsün en çok can aldığı üçüncü ülke oldu.

İRAN’DA DA 2 BİNİ AŞTI

Corona virüsünün İtalya, Çin ve İspanya’dan sonra en çok etkilediği dördüncü ülke olan komşu İran’dan korkutan rakamlar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı önü bir türlü alınamayan salgınla ilgili son verileri paylaştı.

Bakanlık sözcüsü Kiyanuş Cihanpur’un aktardığına göre son 24 saatte 143 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam ölü sayısı 2 bin 77’ye yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise yaklaşık 2 bin artarak 27 bin17’ye ulaştı.