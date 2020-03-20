Son dakika… İspanya’dan korkutan corona virüsü sonucu: Maalesef 1000 kişiye çıktı

Corona virüsünün (Covid-19) en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan Çin, İtalya ve İran’ın arasına maalesef İspanya da katıldı…

İspanyol yetkililer, İspanya’da corona virüsü vakalarının sayısının 17.147’den 19.980’e çıktığını duyurdu. Bu rakamlarla birlikte İspanya, corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerde İran’ı geçti. İran’da 19.644 corona virüsü vakası görüldüğü bugün açıklanırken, İspanya, Çin ve İtalya’nın ardından en çok corona virüsü vakasının görüldüğü ülke oldu.

Açıklamayı İspanya Acil Durum Başkanı Fernando Simon yaptı. Simon cuma günkü veriler ışığında ölü sayısının da 767’den 1002’ye çıktığını söyledi.

İspanya’nın bu açıklamasından çok kısa bir süre önce ise İran Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaparak corona virüsü ile ilgili güncel bilgileri paylaştı… İran Sağlık Bakanlığı’ndan bir resmi yetkilinin yaptığı açıklamaya göre İran’daki corona virüsü salgını kaynaklı ölüm sayısı 149 artarak toplamda 1,433’e yükseldi. Teyit edilen corona virüsü vaka sayısı ise 1,237 artışla 19,644 oldu.

Bu rakamlarla birlikte 80.967 vakanın ve 3248 ölümün gerçekleştiği Çin ve 41035 vaka ve 3405 ölümün gerçekleştiği İtalya’nın ardından İspanya, vaka sayısıyla salgının en çok etkilediği üçüncü ülke konumuna geldi. İspanya, 1433 ölümün yaşandığı İran’ın arkasında yer alıyor.

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