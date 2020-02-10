Son dakika… İsrail’de skandal: Netanyahu’nun partisinden dev sızıntı

İsrail’in çok okunan gazetelerinden Haaretz, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun geçen seçim zamanı geliştirdiği ve seçimleri takip etmek için hazırlanan cep telefonu uygulaması Elector üzerinden milyonlarca seçmenin bilgisini sızdırdığını yazdı.

Gazete, tam olarak 6.453.254 kişinin isim, kimlik numarası, adresi, cinsiyeti, telefon numarası gibi bilgilerin paylaşıldığını yazdı. Ülkedeki bütün siyasi partilerin seçmenlerin bu tür bilgilerine erişimi olduğu fakat seçimden sonra bütün partilerin bunu silme zorunluluğu olduğunun hatırlatıldığı haberde, bu bilgilerin üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasının da yasak olduğu vurgulandı.

“ANINDA ÇÖZÜLDÜ”

Feed-b isimli yazılım şirketi tarafından geliştirilen uygulamadaki hatanın ise tek bir sefere mahsus olduğu açıklandı. Feed-b’den yetkililer, “Bu sorun bir kez oldu ve anında çözüldü” dedi. Ülkede en son 2006 yılında İçişleri Bakanlığı’nda benzer bir skandal patlak vermiş ve İçişleri Bakanlığı’nda görevli birisi, nüfus verilerini çaldıktan sonra bunu yasa dışı yollarla dağıtmıştı.

Haaretz, Elector isimli uygulamadaki verilerin kolaylıkla çalınabileceğini yazarken, gazeteye konuşan ismini açıklamayan bir kişi, çok sayıda ünlünün kişisel bilgilerini paylaştı. Gazete, bu uygulamanın ABD, Çin, Rusya ve Moldova gibi ülkelerde de kullanıldığını yazdı.