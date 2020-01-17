Son dakika: İstanbul Havalimanı’na acil iniş!

Tayland’ın THAİ Havayolları’nın TG-920 sefer sayılı Airbus A380 tipi Suvarnabhumi Bangkok-Frankfurt seferini yapan uçağı, İstanbul hava sahası üzerinde iken 60 yaşındaki Alman yolcu aniden rahatsızlandı.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş gerçekleştirebileceği kapasiteye sahip tek meydan olan İstanbul Havalimanı’na iniş için izin istedi.

Uçak saat 05.30′ da havalimanına iniş yaptı. Hasta yolcu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Havalimanı’na ilk kez bir Airbus A380 tipi uçağın iniş yaptığı ve hizmet verildiği öğrenildi.(DHA)