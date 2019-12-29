Son dakika… İstanbul için ‘turuncu’ uyarı! Saatte 100 kilometre hıza çıkacak

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Alaturka Online
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Meteoroloji, İstanbul için ‘turuncu’ uyarı verdi. Rüzgar hızının saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğinin ifade edildiği uyarıda “Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına esmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” denildi.

Öte yandan şiddetli fırtınanın bugün gece saatlerinden itibaren başlayacağı ve 31 Aralık sabah saat 09.00’da sona ereceğinin bilgisi paylaşıldı. (İHA)

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