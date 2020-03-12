Son dakika… İstanbul Valiliği açıkladı: Ramzi Lebdi adlı şahsın ülkeye girişi yapılmadı!

Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* 12 Mart 2020 Perşembe günü saat 12.45’te Belgrad’tan İstanbul Havalimanına gelen Tunus uyruklu Ramzi LEBDİ adlı şahıs hakkında, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce alınan “genel güvenlik nedeniyle giriş yasağı” kararı uyarınca ülkemize girişi yapılmamıştır.

* Yapılan kontrollerde Kabul Edilemez Yolcu (INAD ) olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Havalimanı Çalışma Grup Başkanlığı görevlilerine teslim edilerek, gelmiş olduğu ülkeye geri gönderme işlemleri yapılmak üzere Kabul Edilemeyen Yolcu Bekleme Salonunda beklemeye alınmıştır.

* Şahsın bekleme salonundaki diğer yolcuları rahatsız etmesi nedeniyle işlemleri sonuçlanıncaya kadar tek başına kalabileceği bir odaya alınmıştır.

* Güvenlik kamerasından şahsın başını kapıya vurmak suretiyle kendi kendine zarar verdiği görülmüş ve derhal acil sağlık ekibi çağrılmış, ancak yapılacak tedaviyi de ret ederek, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı anlaşılmıştır.

* Olayın bütün süreçleri güvenlik kamera kayıtlarında bulunmakla birlikte, görevli personel tarafından şahsın yaralanmasına neden olacak herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmamıştır.

* Odanın kamera kaydı görüntü linki aşağıya çıkarılmış olup, konuyla ilgili idari işlemler devam etmektedir.

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