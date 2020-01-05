Son dakika: İstanbul’a fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Metrekareye 100 kg yağış…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Karaman, Sivas, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Muğla’nın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ SALI GÜNÜNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara’da görülecek olan sağanak yağışların, İstanbul il geneli ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde (Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

İÇ ANADOLU’YA KAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden İç Anadolu’nun güneyinde görülecek olan kar yağışların, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Isparta’nın güney ve doğu, Konya ve Karaman’ın güney, Mersin ve Adana’nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde’nin güney ilçelerinde Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri olmak üzere buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANTALYA’DA HORTUM RİSKİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya il genelinde, bu gece saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Salı (07.01.2019) günü sabah saatlerine kadar il merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



YENİ HAFTAYLA YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR

Ülkemizin 05 Ocak 2020 Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de başlayacak yağışların, Pazartesi ve Salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

06 Ocak Pazartesi ve Salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya’nın doğusu, Mersin ve Adana’da şiddetli ve yer yer aşırı (metrekareye 100 kg ve üzeri yağış) olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta başı Pazartesi ve Salı günleri beklenen şiddetli fırtına, kuvvetli ve aşırı yağışlar için hafta sonunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak tahmin ve uyarılar takip edilerek dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.