Son dakika… İstanbul’da bina çöktü

Olay sabaha karşı İstanbul‘un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Çukur Mahallesi Peşkirci Sokak‘ta bulunan iki katlı metruk binanın iç kısmı çöktü. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Binanın tamamen yıkılma tehlikesine karşı sokağın bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. (DHA)
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın içerisinde arama yaptı. Aramalar sonucu binada kimsenin olmadığı anlaşıldı. AFAD ekipleri de olay yerine gelerek binada inceleme yaptı. (DHA)