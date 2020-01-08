Son dakika… İstanbul’da bir AVM’de kafenin çatısı çöktü: Yaralılar var

Zincirlikuyu’da bulunan bir AVM içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunan en az 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtiliyor.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralı olduğu belirtilen 6 kişi ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili kısa bir açıklama yapan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan “Beşiktaş’ta bir AVM’nin üst katında faaliyet gösteren kafeterya çatısında bugün saat 16:03’te çökme meydana gelmiştir. Alınan bilgilere göre; olayda yaralanan 6 vatandaşımız çevredeki hastanelere sevk edilmiş olup, hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır” dedi.