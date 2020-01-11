Son dakika: İstanbul’da deprem!

İstanbul saat 16:38’de 4.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin ilk belirlemelerine göre deprem Marmara Denizi’nde gerçekleşti. Yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem korku ve panik yarattı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER