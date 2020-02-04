Son dakika… İstanbul’da kaza: Tramvay seferleri aksıyor

Yazan:
Alaturka Online
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Beyazıt Tramvay Durağı yakınında, tramvay yolunda, yangına giden itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü kadın yaralandı. Tramvay seferleri Topkapı yönünde yapılamıyor.

Son dakika… İstanbul’da kaza! Tramvay seferleri aksıyor

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Son güncelleme: 23:26 04.02.2020

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