HaberlerGündem Son dakika… İstanbul’da kaza: Tramvay seferleri aksıyor Yazan: Alaturka Online - 4 Şubat 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Beyazıt Tramvay Durağı yakınında, tramvay yolunda, yangına giden itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü kadın yaralandı. Tramvay seferleri Topkapı yönünde yapılamıyor. AYRINTILAR GELİYOR… İLGİLİ HABERGörme engelli adamın kaza sonrası gözleri açıldı Son güncelleme: 23:26 04.02.2020