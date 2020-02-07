HaberlerGündem Son dakika… İstanbul’da korkutan yangın! Peş peşe patlamalar Yazan: Alaturka Online - 7 Şubat 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Son dakika… İstanbul’da korkutan yangın! Peş peşe patlamalar – Güncel haberlersearch-icon-whitesocial-facebooksocial-twitteraplusaminusenvelopeprintermoresocial-facebooksocial-twittersocial-whatsappmore DAHA FAZLA Tuzla’daki Piyade Okul Komutanlığı’nda bulunan bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında patlamalar olduğu belirtiliyor. AYRINTILAR GELİYOR…