Son dakika… İstanbul’da korkutan yangın! Peş peşe patlamalar

Yazan:
Alaturka Online
-

Son dakika… İstanbul’da korkutan yangın! Peş peşe patlamalar – Güncel haberlersearch-icon-whitesocial-facebooksocial-twitteraplusaminusenvelopeprintermoresocial-facebooksocial-twittersocial-whatsappmore

Tuzla’daki Piyade Okul Komutanlığı’nda bulunan bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında patlamalar olduğu belirtiliyor.

Son dakika… İstanbul’da korkutan yangın! Peş peşe patlamalar

AYRINTILAR GELİYOR…

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?