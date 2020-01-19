Son dakika: İstanbullular dikkat! Karla karışık yağmur geliyor

Aralık ayında yüzde 30 civarında daha az yağış alan İstanbul, önümüzdeki günlerde yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, Perşembe ve Cuma günleri, kentin özellikle yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek. Rüzgarın poyraza dönmesiyle hava sıcaklığı bir miktar daha düşecek.

BARAJLARDA SU SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz aralık ayı son yılların en az yağışını alan Aralık aylarından biri olmuş, yağış İstanbul’a yüzde 30 civarında daha az düşmüştü. Bu durumun etkisiyle kentin su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesi 22 Aralık’ta yüzde 33,45 seviyesine kadar düşmüştü. Yeni yılın ilk haftasında etkili olan yağışlı havayla birlikte barajlarda doluluk oranı da kademe kademe yükselmeye başladı.

Günde 3 milyon metreküpe yakın su tüketilen İstanbul’da, barajların doluluk oranı İstanbulluları ve kenti yönetenleri sevindirecek seviyelere gelmeye başladı. Son olarak 18 Ocak Cumartesi günü, barajlardaki doluluk oranı 22 Aralık’a göre yaklaşık 60 artışla yüzde 53,15 oldu. Meteoroloji tahminlerinin tutması ve önümüzdeki günlerde yağışın etkili olması halinde bu seviyenin daha da yükseklere çıkması bekleniyor.