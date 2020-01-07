Son dakika… İstanbul’un üç havalimanında son durum

İSTANBUL HAVALİMANI: 105 KM – AKSAMA

Rüzgarın saatte ortalama 105 kilometre ile estiği İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda sefer iptal edildi. İniş ve kalkışlarda rötarlar yaşandı.

SABİHA GÖKÇEN 79 KM – İPTAL

Rüzgarın ortalama 79 kilometre hızla kendini hissettirdiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise bir yolcu uçağı pistten çıktı.

Kaza sonrası uçuşlara ara verildi.

ATATÜRK 85KM – SORUN YOK

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, şu anda yalnızca kargo uçaklarının kullandığı ve rüzgarın saatte 85 kilometre olarak ölçüldüğü, Atatürk Havalimanı’nda ise herhangi bir olumsuzluk gözlenmiyor.