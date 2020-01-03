Son dakika… İşte Kasım Süleymani’nin yerine geçecek o isim

Yazan:
Alaturka Online
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Reuters’ın haberine göre; İran’ın dini lideri Ayetullah Hameney, Süleymani’nin yardımcısı Tuğgeneral İsmail Gani’yi Kudüs Gücü Komutanı olarak atadı.

FOTO: Tasnim/ İsmail Gani, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı olarak atandı.

ABD güçleri, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir konvoyu silahlı insansız hava aracından atılan füzelerle vurdu.

Konvoydaki otomobillerde bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi yöneticilerinden Ebu Mehdi el Mühendis’in de aralarında bulunduğu 10 kişi öldü.

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