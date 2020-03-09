Son dakika… İtalya, bütün ülkeyi karantina alanı ilan etti

İtaya Başbakanı Conte, Corona virüsü nedeniyle 463 ölümün yaşandığı İtalya’da önlemlerin bütün ülkeye yayıldığını duyurdu. Conte, 3 Nisan’a kadar ülkedeki bütün okul ve üniversitelerin kapatılacağını açıkadı.

Conte, İtalya’daki bütün spor etkinliklerinin de askıya alındığını belirtti ve virüse karşı daha sert tedbirler almaktan çekinmeyeceklerini bildirdi.

Başbakan Conte ayrıca ülkedeki bütün halka açık etkinliklerin yasaklandığını da belirtti.

Worldometers’ın İtalya verilerine göre, ülkede 9172 vaka görüldü, bunların 463’ü hayatını kaybetti. 724 kişi ise tedavi edildi.



‘EVDE KALIN’ TAVSİYESİ

Conte ülkedeki ‘kırmızı alanların’ bütün ülkeye yayılacağını ve ülkedeki her toprak parçasının kırmızı alan muamelesi göreceğini ifade etti.

Alınan tedbirlerin acilen imzalanarak yürürlüğe gireceğini belirten Conte, toplu ulaşım sisteminin çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Vatandaşlarına seslenen Conte, en iyi davranışın evde kalmak olacağını vurguladı.

İLGİLİ HABER Avrupa’da Corona paniği! Kıbrıs’ta görüldü, İtalya’da 97 kişi daha öldü