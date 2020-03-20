Son dakika… İtalya, corona salgınındaki son verileri duyurdu: 627 kişi öldü

İtalya’da corona virüsü kabus olmaya devam ediyor. Ülkede 5 bin 986 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 47 bin 21’e yükseldi.

Ülkede bugün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 627 oldu. Böylece İtalya’daki toplam ölüm sayısı 4 bin 32’ye yükselmiş oldu.

Ülkede şu an 37 bin 860 kişinin aktif hasta olduğu belirtildi. Teşhis konulduktan sonra iyileşen kişi sayısı ise 5 bin 129 olarak açıklandı.

Covid-19: Corona virüsler (CoV), Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi soğuk algınlığından daha ciddi hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Covid-19, ilk olarak geçen yıl Aralık ayında Çin’in Wuhan eyaletinde ateş, öksürük, nefes darlığı belirtileriyle ortaya çıkan ve 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Vaka: Hastalıkla uyum gösteren semptomları taşıyan kişi.

Enfekte: Enfeksiyon (mikrop, virüs, parazit vb. etkenlerin genel veya yerel gelişmesi, yayılması) geçiren canlı.

Gözlem: Hastalıklarda müdahale ya da tedavi öncesinde uygulanan tıbbi bir yaklaşımdır. Bu süre içerisinde tekrar tekrar tetkikler yapılır.

Karantina: Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi.

İzole etmek: Hastalığın yayılmasını önlemek için hasta insanları sağlıklı insanlardan ayırmak

Temas: Bir kişinin başka bir kişiyle yan yana 1-2 saniye durması, yanından geçmesi. Bir metreden yakın mesafede yaklaşık 10 dakika bulunmak, karşılıklı konuşmak. Aynı ortam içerisinde, aynı kapalı alanda, aynı odada birkaç saat bulunmak.

Sosyal mesafelenme: İnsanları fiziksel olarak birbirinden ayrı tutmayı, enfekte olmuş kişileri izole etmeyi içeren halk sağlığı stratejisi.

Zoonotik hastalık: Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık.

Virolog: Viroloji; virüsleri, zincirlerini, sınıflandırılmalarını, hücrelere giriş yollarını ve hastalığa yol açışlarını inceler. Viroloji alanında çalışan kişilere virolog denir.

Pandemi: Küresel anlamda etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir.

Semptom: Alışılmışın dışında bir durum nedeniyle vücut işlevlerindeki bozuklukların (ateş, öksürük vb.) kişi tarafından fark edilmesi.

Semptomatik tedavi: Hastadaki semptomların giderilmesine yönelik tedavi.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve SARS gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.