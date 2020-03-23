Son dakika… İtalya’da corona virüsü nedeniyle 602 kişi daha öldü!

Reuters’ta yer alan habere, İtalya’daki toplam vaka sayısı da 59 bin 138’den 63 bin 928’e yükseldi.

Worldometers’in verilerine göre, İtalya’daki toplam corona virüsü vaka sayısı 63 bin 928 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 7 bin 432 kişinin de iyileştiği belirtildi.

İNGİLTERE’DE DE SAYI ARTTI

İngiltere hükümeti, son 24 saat içinde ölü sayısının 281’den 335’e, karantina altına alınanların sayısının da 5 bin 683’ten 6 bin 650’ye yükseldiğini açıkladı.

İrlanda’da ise ölü sayısının 6’ya, karantinaya alınan vaka sayısının ise 1012’ye yükseldiği belirtildi.

FRANSA’DA 24 SAAT İÇİNDE 186 ÖLÜM

Fransa’da sağlık yetkilileri, corona virüsü salgını nedeniyle son 24 saat içinde 186 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ise vaka sayısının yüzde 20 artışla 19 bin 856’ya yükseldiğini açıkladı.



HAMANEY’İN DÜNÜRÜ VİRÜSTEN ÖLDÜ

İran’ın resmi haber ajans IRNA, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney´in oğlu Meysem Hamaney´in kayınvalidesi Seyyide İzzet Hamuşi´nin, corona virüsü (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Tahran’daki hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.