Son dakika… İtalya’da Corona virüsü nedeniyle ölü sayısı bini aştı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 116’dan fazla ülkeye yayılan Corona virüsüyle ilgili haberler art arda geliyor.

Reuters’te yer alan habere göre, Dünya’da Çin’den sonra Corona virüsünden en çok etkilenen ülke olan İtalya’da, virüs nedeniyle ölü sayısı son 24 saatte 189 artarak 1016’ya yükseldi.

İtalya Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, karantinaya altına alınan toplam vaka sayısının 12 bin 462’den 15 bin 113’e yükseldiği belirtildi.

Dünya genelinde ise Corona virüsü nedeniyle, 5 bine yakın kişi hayatını kaybetti, 133 binden fazla insan ise karantina altına alındı.



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