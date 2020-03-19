Son dakika… İtalya’da Corona’dan 427 kişi daha hayatını kaybetti!

İtalya’daki toplam vaka sayısının 35 bin 713’ten 41 bin 35’e yükseldiği açıklandı.

Worldometers’in verilerine göre, Çin’de virüs nedeniyle toplam 3245 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısının da 80 bin 928 olduğu ifade edildi.

VİETNAM’DA VAKA SAYISI 85’E ÇIKTI

Vietnam Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Corona virüsü vaka sayısının 85’e yükseldiğini açıkladı. Vietnam’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kimse bulunmuyor.

UKRAYNA: SALGIN İKİNCİ EVREYE GİRDİ

Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’da Corona virüsünün artık asıl olarak yurt dışından gelen kişiler yoluyla değil, ülke içinde kişiden kişiye bulaşmaya başladığı; bu nedenle, sınır kapılarındaki sağlık kontrollerinin bu aşamada artık yeterli olmadığı belirtildi. Açıklamada, Corona virüsü salgınıyla bu aşamadan sonraki en etkin mücadele yönteminin, ülkede yaşayan kişilerin kendilerini evlerinde izole etmeleri olduğu dile getirildi.

MİLLETVEKİLİNİN EŞİ VE KIZ KARDEŞİ DE VİRÜSE YAKALANDI

Diğer taraftan, önceki gün Corona virüsüne yakalandığı tespit edilen Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Sergey Şahov’un, kız kardeşinin ve eşinin de virüse yakalandığı ortaya çıktı. Milletvekili Şahov, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüde, eşinde ve kız kardeşinde yapılan testlerin sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.

Milletvekilinin bütün ailesi karantinaya alınırken, son zamanlarda görüştüğü 50 kişinin kimliklerinin de teker teker tespit edildiği ve bu kişilerin de testlerden geçirileceği bildirildi.

SALGININ MERKEZİ OLAN ŞEHİRDE OHAL

Ukrayna´da virüs salgınının ilk görüldüğü, Romanya ve Moldova sınırında yer alan Çernovtsi kentinde ise olağanüstü hal (OHAL) uygulaması devam ediyor. Şehirdeki toplu taşıma araçları, sadece sağlık görevlileri ve güvenlik görevlilerinin nakli için faaliyet gösterirken, Sağlık Bakanlığı’na ait araçlar, şehir sokaklarında hoparlörle yaptıkları anonslarda halkı mümkün olduğunca evde kalmaya çağırıyor.

ORDU, ASKERE ALMAYI ERTELEDİ

Öte yandan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ilkbahar celbinde askere almayı ertelediğini duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, virüs salgını nedeniyle askere alımların bir süreliğine ertelendiği bildirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ilkbahar döneminde 16 bin 500 kişiyi askerliğe almayı planlıyordu.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı’nın bu sabah açıkladığı verilerde, ülke genelinde 16 kişinin Corona virüsüne yakalanmıştı. Öte yandan, 154 kişide Corona virüsü şüphesinin olduğu açıklandı. Ukrayna’da bu zamana kadar virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

BULGARİSTAN YABANCI TATİLCİLERİ ÜLKELERİNE GÖNDERİYOR

Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, Corona virüsünün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında, Pomporovo kayak merkezinde aralarında 5 Türk vatandaşının da bulunduğu yabancı turistlerin ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

Başbakan Boyko Borisov, Corona virüsünün yayılmaması için tüm önlemleri aldıklarını, geriye sadece sokağa çıkma yasağı kaldığını ifade etti.

Geçen gün ülkenin en ünlü kayak merkezlerinden biri olan 10 bin nüfuslu Bansko kenti de karantinaya alınmış, şehre giriş-çıkışlar yasaklanmıştı.

3 ÖLÜ, 105 VAKA

Öte yandan Bulgaristan’da Corona virüsü nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 105’ye yükseldi.

AYRINTILAR GELİYOR…

DSÖ PANDEMİ İLAN ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’deki genel merkezde Corona virüsü (Covid-19) gündemiyle basın toplantısı gerçekleştirmişti.

Çin dışında vaka sayının 13 kat arttığını ifade eden Ghebreyesus, Corona virüsü için, kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen “Pandemi” olarak nitelendirme kararını aldıklarını açıklamıştı.

Ghebreyesus, örgüt olarak salgını 24 saat boyunca izlendiğini dile getirerek, “Hem virüsün yayılma ve şiddetinden hem de virüse karşı yeterince harekete geçilmemesinden derin endişe duyuyoruz. Bundan dolayı Covid-19’un bir pandemi olarak nitelendirilmesi değerlendirmesini yaptık” şeklinde konuşmuştu.

PANDEMİ NEDİR?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

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CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.