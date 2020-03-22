Son dakika… İtalya’da tablo ağırlaştı! 651 kişi daha öldü

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa’da bilanço ağırlaşıyor.

Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya’da virüs nedeniyle 651 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 5 bin 476’ya yükseldiği açıklandı. Ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat’ta ortaya çıkmasından bu yana ölü sayısı artarak devam ediyor.

EN GENCİ 31 YAŞINDA

Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) ise hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 78.5 olduğunu, en genç olanın 31 ve en yaşlı olanın 103 yaşında olduğunu aktardı. ISS ayrıca, ölenlerin yüzde 41’inin 80-89 yaş arası, yüzde 35’inin 70-79 yaş arasında olduğunu belirtti. İHA

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.