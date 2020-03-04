Son dakika… İtalya’da tüm okullara corona tatili

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan sonra dünya çapında bir krize dönüşen corona virüsünün önüne bir türlü geçilemiyor. Dünya genelinde 3 bin 200’ü aşkın kişinin ölümüne yol açan virüs, Çin dışında en çok İran ve İtalya’yı etkiledi.

İran’da son yapılan açıklamaya göre ölü sayısı 92’ye ulaşırken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yardımcısında da testlerin pozitif çıktığı öğrenildi. Virüs bugün Irak’ta ilk kez can aldı, Polonya’da ise ilk vaka ortaya çıktı.

EN AZ BU AY ORTASINA KADAR

Bu gelişmeler yaşanırken, Avrupa’da virüsün en çok ölüme yol açtığı İtalya’da flaş bir gelişme yaşandı. Ölü sayısının 79’a ulaştığı ülkede hükümet, üniversiteler dahil olmak üzere tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

Reuters’ın ANSA’dan aktardığı habere göre okulların en az Mart ayının ortasına kadar kapalı kalması bekleniyor.

İLGİLİ HABER ‘Komşu’dan korkutan açıklama: Tüm bölgeleri etkiledi İLGİLİ HABER Corona virüsü salgınının asıl sebebi bulundu!