Son dakika… İtalya’daki ölü sayısı 233 oldu!

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Corona virüsü son olarak Avrupa’da İtalya’yı etkisi altına aldı.

Ülkenin kuzeyindeki şehir ve kasabalarda yaygın olarak görülen Corona vakaları sonrası birçok ülke bölgeye uçuşlarını askıya aldı.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı son açıklamaya göre ülkedeki vaka sayısı 4636’dan 5883’e yükseldi. Yetkililer virüsün ülkedeki yayılma hızının gittikçe yavaşladığını bildirdi.

Ölenlerin sayısı ise 197’den 233’e çıktı.

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Yetkililer ayrıca Lombardiya’daki 11 bölge dahil Venedik, Parma ve Piacenza’nın da karantina bölgesi ilan edildi.

Fransa’daki Corona virüsü vakalarında ise ölü sayısının 16’ya yükseldiği bildirildi.

TÜRKİYE UÇUŞLARI DURDURDU

1 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştu.

Bakanlıktan ölümcül virüsle ilgili yapılan son açıklamada ise İstanbul’daki Yedikule Hastanesi’ndeki şüpheli vakanın başka bir Corona tipi virüs olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, “Yedikule Hastanesi’nde konulan tanı, Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır. Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz, virüsün yeni tipiyle” denilmişti.

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