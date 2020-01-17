Son dakika… İTÜ Rektörü: Doğa Okulları İTÜ uhdesine geçmiştir

Twitter hesabından açıklama yapan Karaca, şu ifadeleri kullandı:

* Doğa Okulları İTÜ uhdesine geçmiştir.

* Tüm Doğa’lılar tatile gönül ferahlığıyla giriyor.

* Maaşlar yatmaya başladı.

* Hepimize hayırlı olsun.

DOĞA KOLEJİ’NDEN AÇIKLAMA

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, yaptığı açıklamada tüm tarafların sabrı için teşekkür etti.

Özeren, şu ifadeleri kullandı:

* Son bir aydır, gece gündüz demeden, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız Berat Albayrak ve Ziya Selçuk ve bankaların kıymetli genel müdürleriyle birlikte büyük bir gayretle sorunları çözüme kavuşturmuş bulunuyoruz. Bugün itibariyle maaşların ödeneceği müjdesinin de vermek isteriz.

* Bugüne kadar ne yaptıysak ülkemizin geleceğine fayda sağlamak, gelecek nesillere bilgi ve birikimimizi aktarmak için yaptık. Bundan sonra da farklı olmayacak.

* Doğa Koleji sürecinde bizlere güvenen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Doğa Koleji, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin başarıları ile gündem olacağı yeni bir döneme başlıyoruz.

* Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz gönlünü ferah tutsun, Türkiye’nin en önemli eğitim kurumlarından biri olan İTÜ’nün tecrübesiyle herkesin rahat bir nefes almasını sağlayacağız.

İLGİLİ HABER Doğa Koleji’nde devir gerçekleşti