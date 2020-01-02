Son dakika… İYİ Parti’den ‘Libya Tezkeresi’ kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM’de yaptığı açıklamada bugün 14.00’da Genel Kurul’da oylanacak ‘Libya Tezkeresi’ ile ilgili partisinin aldığı kararı paylaştı.

İç savaş yaşanan bir ülkede Türkiye’nin iki taraf arasında ara buluculuk yapması doğru olduğunu ancak ülkeye muharip asker göndermesi doğru olamadığını ifade eden Akşener “Bu nedenle Libya Tezkesi’ne “hayır” oyu vereceğiz. Umarız Türkiye bundan büyük zarar görmez.” dedi.

Akşener açıklamasında şunları kaydetti:

*Başkanlık divanımız milletvekillerimize bu konuda bir tavsiye kararı bildirdi. Oy birliğiyle bu tezkereye İyi Parti olarak ‘Hayır’ oyu vermeye, bunun milli güvenliğimizi tehdit altına alacağımıza dair ‘hayır’ oyu vereceğimizi söylemek isterim. Bütün bunların sebebi Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’dir.

* Bugün bir kere daha anladık ki kuvvetle anladık ki Türkiye’nin iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmekten başka çaresi yoktur.

*Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyaretinde kendisine şahsen hem ben hem de Ümit Özdağ, Musa Dervişoğlu, Ahmet Erozan’ın katıldı bir toplantı yaptık. Bu arkadaşlarımız tek tek soru sordular. Önemli bir soru vardı çerçevesi nedir? Bu ucu açık bir tezkere midir? Sayın Bakan’ın verdiği cevap ‘evet’ oldu.

* ‘Buna yönelik tedbir alınmış mıdır’ ikinci, soruydu. Erdoğan’ın canı istediği gibi davranış tavır ve içine girebileceği yetkilerin kendisine verildiği bir tezkere olarak değerlendirdik.