Son dakika… İzmir depreminin korkunç etkisi uydudan görülüyor

Cuma günü saat 14:51’de Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem sadece bölgeyi değil bütün Türkiye’yi yasa boğdu… AFAD’ın sabaha karşı yaptığı açıklamada ölü sayısı 42’ye çıkarken, 896 yaralı vatandaşın 667’sinin taburcu edildiği açıklandı.

İzmir’de arama kurtarma çalışmalarının halen 9 binada devam ettiği belirtilirken depremden yaralı kurtulan 229 insanın da tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Depremin ardından yaklaşık 786 artçı sarsıntı meydana geldiği açıklanırken bunlardan 40’ının 4 büyüklüğünün üzerinde olduğu da belirtildi.

Başta Fransa ve Yunanistan olmak üzere birçok ülke Türkiye’ye yardım eli uzatırken, uluslararası haber ajansları da yaşananların boyutunu gözler önüne seren fotoğrafları kamuoyu ile paylaştı. Reuters haber ajansı, gökyüzünden çekilen fotoğraflar ile İzmir’deki depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

Reuters haber ajansı Maxar Technologies’ten elde edilen uydu görüntülerini abonelerine ve uluslararası kamuoyuna paylaştı. Fotoğraflarda İzmir’de birçok binanın yıkıldığı görülüyor.