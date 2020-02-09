Son dakika… İzmir’de hastanede yangın

Konak’taki özel hastanenin çatı katında, saat 12.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hastane binası boşaltılırken, itfaiye erleri de söndürme çalışması başlattı. Binadan yükselen siyah dumanlar, kentin farklı noktalarından da görüldü.
Tam bir can pazarının yaşandığı hastanede hastaların sedyelerle dışarı çıkarıldığı gözlendi.
İtfaiyenin yoğun uğraşları sonunda kontrol altına alınan yangın sonrası, soğutma çalışmaları da uzun süre devam etti. (DHA)