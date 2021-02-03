Son dakika… İzmir’de iki mahalle tahliye edilecek

İzmir genelinde iki gündür devam eden sağanak yağış barajlarda su seviyesine olumlu etki yaparken, Menderes ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göleti’nde ise doluluk oranı yüzde 100 e dayandı.

Yapılan inceleme sonucunda göletten kontrollü olarak su tahliye edilmesi uygun bulundu.

Bu neden boşaltıların suların tehdit edeceği 2 mahallenin boşaltılması kararı alındı. Konu ile ilgili Menemen Kaymakamlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Yoğun yağışlardan dolayı ilçemiz Yeniköy Balaban Göletinin dolması nedeniyle göletten su bırakılmaya başlanacaktır.

*Yeniköy ve Küner Mahallerinden geçen Balaban Deresinin sağ ve sol bandındaki 500 metre içerisinde evleri bulunan vatandaşların evlerini güvenlik nedeniyle boşaltmaları gerekmektedir.

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