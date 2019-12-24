Son dakika İzmir’de su kesintisi: İzmir’de sular ne zaman gelecek?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de suların 4-5 saat içerisinde geleceğini söyledi. Soyer, su kesintisi ile ilgili “Tahtalı Barajı isale hattındaki borunun patlamasıyla yaşanan su kesintisi, İZSU’daki arkadaşlarımın 40 saatlik aralıksız çalışmaları ile sonlandı. Suyun evlere ulaşması 4-5 saat alacaktır. Şehrin suya erişimi için insanüstü gayret gösteren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Tahtalı Barajı’ndan, Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne su taşıyan ana borunun tamiri için çalışmalar sürerken, belediye ekipleri mahallelerde tankerle su dağıtıyor. Su kesintilerinden en çok etkilenen Buca ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesi, dün başladıkları su dağıtımlarını, bugün de sürdürdü.

İlçedeki 31 mahallede, diğer ilçe belediyelerinden de alınan tankerlerle yapılan su dağıtımları ile vatandaşların mağduriyetleri giderilmeye çalışıldı. Buca Koop Mahalle Muhtarı Hakan Dönertaş, su dağıtımlarında önceliğin okullara verildiğini, daha sonra mahallelerde dağıtımların yapıldığını söyledi.

Dönertaş, “Dünden bu yana mahallemize gelen sekizinci tanker oldu. Sokak sokak gezerek herkese eşit miktarda su dağıtmaya çalışıyoruz. Yetişebildiğimiz kadar yetişiyoruz. Dün 7 sokakta dağıtımı yapıldı. Bugün de şu ana kadar 4 sokakta dağıttık. Su gelinceye kadar dağıtım sürecek. Vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalışacağız. Su dağıtımı yapılacak yerleri mesaj atarak veya sosyal medya kanalı ile paylaşıyoruz. Bizim de su konusunda biraz idareli olmamız gerekiyor. Vatandaşlar yağmurun altında su almaya çalıştı. Susuzluk gerçekten çok kötü” dedi.

DHA