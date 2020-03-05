Son dakika… James Jeffrey’den S-400 açıklaması

Bugün Moskova’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme öncesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Reuters’ın “son dakika” gelişmesi şeklinde servis ettiği açıklamada Jeffrey, “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması çok ciddi bir endişe yaratıyor” dedi.

ABD Suriye özel temsilcisi James Jeffrey açıklamasının devamında, ABD’nin Türkiye’ye hali hazırda insani yardım ve bilgi paylaşımı tekliflerinde bulunduğunu ve Suriye konusunda cidd bir katkı yapmaları için Avrupalı müttefikleri zorladığını ifade etti.