Son dakika… Japon doktorlardan corona uyarısı: Küçük çocuklara yapmayın

Corona virüsü salgınının hızla küresel bir salgın haline gelmesiyle birlikte Japonya’dan flaş bir uyarı geldi. Japon Pediatri Derneği, 2 yaşından küçük çocukların maske kullanmasının çok tehlikeli olduğunu duyurdu.

Kuruluş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Çocukların hava yolları çok dar olduğu için nefes almakta zorluk yaratabilir ve bu da boğulma riskini doğurabilir. Dolayısıyla 2 yaşından küçük çocuklar maske takmamalı” uyarısında bulunuldu.

Yaklaşık 16 bin vakanın görüldüğü Japonya’da merkezi bulunan kuruluş, “Çocuklar arasında vaka sayısı çok düşük ve çocuklar genelde evde ailelerinden hastalığı kapıyor. Okullarda ya da kreşlerde hiç salgın görülmüyor” ifadesini kullandı.