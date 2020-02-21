Son dakika… Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı için karar çıktı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı’ya 8 yıl 9 ay, Mustafa Şevki Kavurmacı’ya da 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

TAHLİYE EDİLDİ

Kararda, Ömer Faruk Kavurmacı’nın tutuklu olarak kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine de karar verildi. Kavurmacı’ya adli kontrol uygulanarak yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Mahkeme firari sanık Ahmet Sait Kavurmacı’nın dosyasının ayrılmasına hükmetti

12 ŞİRKETTEKİ HİSSELERİNE EL KONULDU

Mahkeme heyeti ayrıca Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı’ya ait olan 12 şirketteki hisselere el konulmasına, şahsi mallardaki tedbirin ise kaldırılmasına hükmedildi.

Kararda, “Sanıkların ortağı bulunduğu şirketlerdeki ortaklık payları hariç olmak üzere diğer mal varlığı değerleri yönünden tedbire konu şahsi mal varlığı değerlerini suçtan elde edildiğine dair dosya kapsamında yeterli somut delil bulunmadığından el koyma tedbirlerinin kaldırılmasına” denildi.

Kararda ayrıca “sanıkların ortağı bulunduğu ve kayyım olarak TMSF’nin atandığı 12 şirketteki ortaklık paylarının el konulmasına” hükmedilirken kayyum atanması kararlarının hüküm kesinleşinceye kadar devam etmesi kararlaştırıldı.

ADLİ EMANETTEKİ 1 DOLARLAR DELİL OLARAK SAKLANACAK

Mahkeme kararında sanıklardan ele geçirilen ve adli emanette bulunan 9 adet 1 dolar, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yazdığı kitaplar ile CD’lerin, delil olarak saklanmasına karar verildi.

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