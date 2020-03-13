Son dakika… Kanada Başbakanı’nın eşine corona virüsü teşhisi koyuldu

Kanada Başbakanlığı Basın Birimi’nden yapılan açıklamada, “Sophie Trudeau’nun kendini iyi hissettiği ve belirtilerin normal seyrettiği” aktarıldı.

Justin Trudeau’nun tedbiren 14 gün karantinada tutulacağı, corona virüsü belirtileri göstermediği için Başbakan’a şimdilik test yapılmayacağı açıklandı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya da İletişim Danışmanı Fabio Wajngarten’da corona virüsü çıkmasının ardından test yapıldı. Sonuçlar ise henüz açıklanmadı. Aşırı sağcı popülist lider, corona virüsü krizini “fantezi” olarak nitelendirmişti.

TRUMP TEST YAPTIRMAYAYACAK

Corona teşhisi koyulan Fabio Wajngarten ile görüşen ABD Başkanı Trump ise test yaptırmayı düşünmüyor. Beyaz Saray, Trump’ın Brezilyalı yetkiliyle temas kurmadığını ve bu nedenle şimdilik teste gerek duyulmadığını belirtti.

Öte yandan, Hindistan’da corona bağlantılı ilk ölümlü vaka görüldü. Ülkenin güney eyaleti Karnataka’da 76 yaşında bir erkeğin hayatını kaybettiği açıklandı. İsmi belirtilmeyen şahsın 29 Şubat’ta Suudi Arabistan’dan döndüğü ifade edildi.

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