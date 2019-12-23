Son dakika… Kanal İstanbul için ‘güncellenmiş’ ÇED raporu yayınlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı son dönemin en çok tartışılan konusu Kanal İstanbul projesi için hazırlanan son şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu yeterli bulunarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bugün halkın görüşüne açıldı. “Nihai” olarak kabul edilen ÇED raporu 10 gün boyunca görüş ve öneriler için askıda kalacak.

Projenin yatırım maliyeti ise 75 milyar lira.

BAKAN “ÇED RAPORUNU BEKLİYORUZ” DEMİŞTİ

2011 yılından bu yana sürekli adı geçen Kanal İstanbul Projesi için ihale sürecinin başlayacağını geçtiğimiz ay Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan açıklamıştı. Bakan Turhan “Çevre düzenleme planının kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önceki gün yaptığı açıklamada proje için “Önümüzdeki haftalarda ihale sürecine başlayacağız” yorumunda bulunmuştu.