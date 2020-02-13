Son dakika… Kanal İstanbul’a rakip Avrupa’dan geldi: Dev proje açıklandı

Küresel ısınma dolayısıyla Dünya su seviyelerinin yükselmesi riskiyle karşı karşıyayken, Hollandalı bilim insanı Sjoerd Groeskamp çılgın projesini tanıttı. Kuzey Denizi’ni Güvene Alma Projesi olarak da bilinen projenin mimarı, American Journal of Meteorology isimli dergiye projeyi kapsamlı bir şekilde yazdı.

Okyanus bilimi uzmanı Groeskamp, “En kötü senaryolara göre 2500 yılında su seviyesinin 10 metre yükselmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu durumla mücadele etmek için biri 482 kilometrelik diğeri de 160 kilometrelik iki baraj yapılabilir” dedi.

Böylelikle Kuzey Denizi’ni kapatarak yükselen su seviyesi ile mücadele edilebileceğini söyleyen Groeskamp, bu denli büyük barajlar yapmanın maliyetinin de düştüğünü söyledi. Groeskamp, teknik ve ekonomik açıdan bu barajların yapılabilir olduğunu duyururken, 234 milyon dolar ile 648 milyon dolar arasında bir miktara bu projenin gerçekleştirilebileceğini savundu.

AKADEMİSYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Groeskamp’ın projesi büyük ilgi çekerken İngiltere’deki Reading Üniveristesi’nde görevli profesör Hannah Cloke İngiliz The Guardian gazetesine konuştu. Profesör Cloke, “Bu plan işe yarayabilir ve kutunun dışından düşünmek güzel çünkü gelecek gerçekten çok korkutucu. Fakat bu kadar büyük bir parayı, su taşkını ve sellere karşı önlem almak için kullanmak daha iyi olabilir” dedi.