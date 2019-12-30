Son dakika: Kar İstanbul’a yaklaşıyor! Fırtına kuvvetlendi…

Kuvvetli rüzgar ve soğuklar etkisini sürdürürken kar İstanbul sınırına dayandı. Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Kırklareli’nde, önceki gün başlayan kar, tipiyle birlikte şiddetini arttırdı. Karadeniz üzerinden gelerek Trakya’yı etkileyen yağış kütlelerinin İstanbul üzerine gelmesi halinde dahi sıcaklığın yüksek olması sebebiyle bugün kar yağışı beklenmiyor. İstanbul’da hava 8 derece dolaylarında seyrediyor ve fırtına kuvvetli…

KAR İSTANBUL SINIRINDA

Kırlareli’nde Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı kara yolunda biriken kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bazı araç sürücüler zincir takarak ilerlerken bölgede meydana gelen 3 trafik kazasında maddi hasar oluştu. Zaman zaman tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İSTANBUL’DA RÜZGAR KUVVETİNİ ARTIRDI

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda etkisini artıran şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rüzgara karşı koyamayan vatandaşlar, yürümekte zorluk çekti. Kuvvetli rüzgar bazı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yürümekte güçlük çeken genç kızların birbirlerine sarılarak yürüdüğü görüldü. Bir vatandaş ise rüzgar nedeniyle İstiklal Caddesi’ndeki ağaçların ve yılbaşı için konulan süslerin savrulmasını cep telefonu ile görüntüledi.

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