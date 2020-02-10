Son dakika: Kar İstanbul’dan gitti ama Türkiye donuyor!

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava Kars’ı olumsuz etkiledi. En soğuk gecenin yaşandığı kentte termometreler eksi 27’i gösterdi. Vatandaşın havaya savurduğu sıcak su yere düşmeden dondu. Bitlis genelinde birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, okullar da tatil edildi. Tek katlı evlerin karla kaplandığı Bitlis’te, vatandaşlar evlerinin çevresini ve kar altında kalan araçlarını temizlemek için çaba gösterdi. Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürütüyor.

ŞEHİR DONDU

Soğuktan kayalıklar akan sular donarak yapay şelale oluşturdu. Çalışmayan araçların altında ise ateş yakıldı. Soğuktan kentte okullar tatil edilirken, vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorluk çekti. Ayakkabı boyacıları da kaldırımda ateş yakarak ısındı. Bazı işyerlerinin ise kapı kilitleri dondu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; bölgede yılın en soğuk gecesi olduğu belirtilen Kars’ta aşırı soğuktan doğal yaşam da etkilendi. Bölgede en soğuk il eksi 31 derece ile Kars oldu.

TEK KATLI EVLER KARA GÖMÜLDÜ

Tek katlı evlerin karla kaplandığı kentte, vatandaşlar evlerinin çevresini ve kar altında kalan araçlarını temizlemek için çaba gösterdi. Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürütüyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve karlı olacağı bildirildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalması beklenen bölgede rüzgar, güneyli yönlerden orta zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esecek” denildi.

GÜMÜŞHANE’DE BİTKİLER BUZ TUTTU

Yağışlı hava dalgasının ardından bulutların gökyüzünden çekilmesi ve yüksek kar örtüsünün etkisiyle soğuk hava dalgasının etkili olduğu Gümüşhane’de gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 21,2 dereceyle Şiran ilçe merkezinde ölçüldü. Yüksek kesimlerde sıfırın altında 25,5 derecelerin görüldüğü Gümüşhane’de Köse ilçe merkezi sıfırın altında 20,7, Kelkit ilçesinde sıfırın altında 19,2, kent merkezinde sıfırın altında 17,3, Torul ilçe merkezinde sıfırın altında 14,3 ve Kürtün ilçe merkezinde sıfırın altında 11,7 derece olarak ölçüldü. Bölgede bitkiler buz tuttu.