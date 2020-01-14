Son dakika… Katalonya’da patlama! ‘Uzak durun’ çağrısı yapıldı

Reuters, İspanya’nın kuzeydoğusunda yer alan Katalonya’ya bağlı Taragona’da bir kimya fabrikasında önce patlama sesinin duyulduğunu ardından yangın çıktığını duyurdu.

Yerel haber siteleri, biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Katalan yetkililer, kimya fabrikası yakınındaki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarına fabrikadan uzak durmaları çağrısında bulundu. Patlamanın ardından Taraggona ile PortAventura arasındaki trenler seferlerinin durduruldu ve bazı yolların ise kapatıldı.

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