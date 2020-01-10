Son dakika… Kayıp balıkçıların yeri tespit edildi

Kilyos açıklarında Rus bandıralı 140 metrelik kimyasal madde ve petrol taşıdığı belirtilen Glard-2 isimli tanker bir balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın ardından parçalanıp batan balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3’ü batan teknenin parçalarına tutunurken çevrelerinden geçen bir gemi tarafından kurtarıldı.

Kayıp 3 kişi için başlatılan arama çalışmaları devam ederken balıkçıların bulunduğu yer TCG Alemdar gemisi tarafından tespit edildi.

BATMASI 5-10 DAKİKA SÜRMEDİ

Kaza anına şahit olan bir başka balıkçı teknesinin kaptanı Sefer Şahin o anları şu sözlerle anlattı;

“Tekneler açığa, balığa çıkıyorlardı. Yukarıdan bir Rus gemisi Kilyos’a doğru iniyordu. Herhalde demire iniyordu. O anda balıkçı teknesiyle çarpışma meydana geldi. 5-10 dakika sürmedi tekne battı.

3 kişiyi yan taraftaki arkadaşlar, yan tekne aldı. Geri kalan 3 kişi kayıp ama tahmin ediyorum kamaranın içinde kaldılar. Aranıyorlar ama teknenin içinde kaldılar.” (DHA)