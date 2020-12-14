Son dakika… Kepenk kapatan esnafın gözü kulağı bu toplantıda

Kabine bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz. Kabine toplantısında ele alacağız” sözlerinin ardından milyonlarca esnafın gözü bugün yapılacak toplantıya çevrildi.

Toplantıda esnafa kira yardımının salgın bitinceye kadar devam etmesi yönünde bir karar ile işyerleri için hibe ve kredi desteği çıkması bekleniyor. Kira sözleşmelerindeki ücretlerin bir kısmının hibe edilmesi, bir kısmının ise uzun vadeli ve faizsiz kredilerle karşılanabileceği konuşuluyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DÖRT GÜN MÜ OLACAK?

Kabine’nin bir diğer önemli konusu ise 31 Aralık Perşembe günü başlayacak yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birleştirilip birleştirilmeyeceği olacak.

4 Ocak 2021’de başlanılması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, artan vaka sayıları nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceğine de karar verilecek.