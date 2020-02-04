Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan ‘deprem’ gibi sözler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sert eleştiriler getiren Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin ardından bölgeye yaptığı iki günlük ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Depremzedelerle arasında geçen yürek burkan diyalogları partilileriyle paylaşan CHP lideri, anlattığı dramların ardından şunu söyledi: Bu da sosyal depremdir!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dikkat çeken konuşmasının ilgili bölümü şöyle:

* Bir yaralıyı ziyaret ettim, “Çocuklarınız neredeydi?” dedim. “Onları kayınpederimin evine gönderdik, bizim ev soğuktu. O ev sıcak diye, çocuklar üşümesin diye oraya gönderdik” diye yanıt verdiler. Bu durum da sosyal depremdir. Nasıl bir tablodur bu Allah aşkına?

* Bölgede eleştiri de aldım. Neden? Vatandaşın sorduğu “Deprem vergilerini ne yaptınız?” sorusunu dile getirdiğim için eleştirildim.

* Deprem bölgesinde incelemelerde bulundum. Hastanelerde dinlediğim insanlar kendi dertlerini unutmuş, “Çocuğum işsiz” diyor. Bu tabloya nasıl üzülmezsiniz?