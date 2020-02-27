Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan Yalova çıkışı: Asla kabul etmiyoruz

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Vefa Salman’ın Yalova Belediyesi’ndeki hukuksuzluğu ortaya çıkardığını ve işlem yapılması için savcılığa başvurduğunu belirtti.

CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

* Belediye Başkanımız Vefa Salman’ın görevden alınması, saray iktidarının hukuk anlayışının özetidir.

* Milletimiz nezdinde hükmü olmayan bu haksız, hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz!

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı’nca, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Anayasanın 127’nci maddesinin 4’ncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

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