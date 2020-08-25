Son dakika… Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu!

İçişleri tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın ikna çalışmaları neticesinde 2 terörist daha, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

* Son olarak Irak’ta faaliyet gösteren teröristlerden 1’inin, İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı tespit edildi.

* 2 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte, 1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 139’a yükselmiş oldu. İHA

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