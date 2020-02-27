Son dakika… Komşuda corona virüsü paniği: Cumhurbaşkanı yardımcısı da hastalandı

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Alaturka Online
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İran’da Kadın ve Aile’den Sorumlu Cumhurbaşkan Yardımcısı Masume İbtikar’da korona virüsü tespit edildi.

İbtekar’ın basın danışmanı Feriba Ebtehaç ”Korona Virüsüyle alakalı bazı belirtiler gösteren Masume İbtekar’dan örnekler alınarak test edildi ve gelen cevap neticesinde testler pozitif çıkmıştır” dedi.

Masume İbtikar (FOTO:İHA)

Ebtehaç, “Masume Ebtakar şu anda hastalığı nedeniyle evinde tedavi görmektedir. Yakın çalışma arkadaşlarının da bu virüse yakalanma ihtimalleri de göz önünde bulundurularak onlara da test uygulanmış ve test sonuçlarının da cumartesi günü açıklanacağını bildirilmiştir” ifadelerini kullandı. (İHA)

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