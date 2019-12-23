Son dakika… Komşudan Türkiye hamlesi: Dört senaryo masada

Tansiyonun haftalardır dinmediği Doğu Akdeniz’de yaşananlarla ilgili olarak Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini kapsamlı bir haber yayınladı. Gazete, Atina yönetiminin “zorlu bir Ocak ayına” hazırlandığını dile getirirken Yunanistan’ın iki kollu bir strateji izleyeceğini okuyucularına duyurdu.

Yunanistan’ın bir kolda diplomatik inisiyatif alarak bu konuda çalışacağı belirtilirken diğer koldan da farklı senaryolar üzerinde durduğu aktarıldı.

EN KÖTÜ SENARYO SAVAŞ GEMİSİ VE SAVAŞ UÇAĞI

Kostas Papadiokos imzalı haberde, “Atina, yükselen gerilimde dört olası senaryo üzerinde duruyor. İlki ve en yumuşağı Türkiye’nin bir araştırma gemisiyle Girit’in güneyine yakın fakat Libya’ya ait bir bölgede seyir alması. İkinci senaryo Türkiye’nin araştırma gemisini Yunanistan’a göndermesidir. Üçüncü senaryoda ise Türkiye’ye ait araştırma gemisinin Yunanistan’a savaş gemileriyle birlikte girmesidir. Dördüncü senaryo ise Türkiye’ye ait araştırma gemisi ve savaş gemileriyle birlikte savaş uçaklarının da Yunanistan hava sahasına girmesidir” ifadesi kullanıldı.

1996 yılında yaşanan Kardak Kayalığı krizinden beri iki ülke arasındaki en büyük kriz olarak lanse edilen Doğu Akdeniz gerilimi ile ilgili geçen hafta yapılan bir araştırma her 10 Yunan’dan 6’sının bu krizden rahatsız olduğunu ortaya çıkarmıştı