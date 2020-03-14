Son dakika… Komşularımızda ölü sayısında korkutan ivme

Corona virüsünün yarattığı panik devam ediyor… Çin’den sonra corona virüsünün en büyük hasarı verdiği ülkelerden biri olan İran’da ölü sayısı 611’e çıktı. Açıklamayı İran Sağlık Bakanlığı yaparken, bugüne kadar 12.729 kişide de corona virüsü tespit edildiği belirtildi.

İran’da dünkü resmi rakamlara göre toplam ölü sayısı 514, toplam hasta sayısı ise 11.364’tü… Son rakamlara göre ülkede bir günde yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirdi.



Türkiye sınırının doğusunda bunlar yaşanırken, Yunanistan’dan da resmi bir açıklama geldi… Yunanistan’dan yapılan ve uluslararası ajansların “son dakika gelişmesi” olarak servis ettiği haberde corona virüsüne bağlı olarak iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yunanistan’da son ölümlerle birlikte toplam 3 kişinin öldüğü açıklandı.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, yaşamını kaybeden iki adamın 67 ve 90 yaşlarında olduğunu duyurdu.

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