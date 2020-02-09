Son dakika Konyaspor Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, resmi siteden açıklama yaparak teknik direktör Aykut Kocaman döneminin sona erdiğini bildirdi. Anadolu ekibi son 14 maçta 1 galibiyet alabildi.

Geçen sezonun 13. haftasında yeşil-beyazlıların Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasından sonra takımın başına geçen Aykut Kocaman, sezonu 44 puanla 8. sırada tamamlamıştı. 2018-2019 sezonunda 9 galibiyet alıp sahadan da 17 kez berabere ayrılan Konyaspor’da işler bu sezon iyi gitmedi.

21 haftada 4 galibiyet alıp, 9 kez yenilen Konyaspor 20 puanla 14. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

“Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor’umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir.

Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir.

Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır.

Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.”