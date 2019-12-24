Son dakika… Korkunç kazada bilanço artıyor: En az 26 ölü çok sayıda yaralı

Endonezya’da dün gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi… Ülkenin batısındaki Sumatra Adası’ndaki Bengkulu’dan Palembang’a doğru seyreden bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi ve uçurumdan yuvarlandı.

Yerel basına konuşan Endonezya polisi otobüste en az 50 kişinin bulunduğunu açıkladı. Endonezya’nın çok izlenen televizyon kanallarından TV One’a konuşan yetkililer, “Kazanın sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarını da sürdürüyoruz” dedi.

Reuters ve EPA gibi uluslararası haber ajansları kazada yaşamını yitiren ve yaralananların azgın nehir sulardan toplanırken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Yetkililer 150 metre yükseklikten düşen otobüste en az 26 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken yaklaşık 13 kişinin de yaralandığını aktardı. Öte yandan bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği de belirtildi.