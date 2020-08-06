Son dakika… Korkunç patlama sonrasında flaş gelişme: Ev hapsine alındılar

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta önceki gün meydana gelen korkunç patlama sonrasında flaş gelişmeler yaşandı…

İki haftalık OHAL ilan edilen ülkede en az 135 insanın yaşamını yitirdiği ve 4 binden fazla insanın da yaralandığı patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı. Lübnan hükümeti yapılan açıklamada patlamayla ilgili olarak bazı liman yetkililerinin ev hapsine alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, güvenli olmayan koşullarda bir depoda saklanan 2.750 tonluk amonyum nitratın patlaması sonrasında bu kadar ciddi bir patlama yaşandığını açıklarken dünkü kabine toplantısında, “Hiçbir kelime Beyrut’un dün gece yaşadığı korkuyu tasvir edemez. Bu yaşanan korkunç olay şehri felaket hale getirdi” dedi.

EN BÜYÜK PATLAMALARDAN BİRİ

Şehrin büyük bir bölümüne zarar veren ve Kıbrıs’tan bile hissedilen korkunç patlama ile ilgili flaş bir açıklama İngiltere’den geldi…

İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, “Patlamaya sebep olan patlayıcının gücü İkinci Dünya Savaşı’nda Hiroşima’ya atılan nükleer bombanın 10’da 1’i kadardı. Dolayısıyla Beyrut’ta yaşanan patlama kuşku götürmeyecek şekilde tarihteki en büyük nükleer olmayan patlamalardan biri” açıklamasını yaptı.

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