Son dakika… Kraliçe Elizabeth onayladı! İngiltere AB’den ayrılıyor

Yazan:
Alaturka Online
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Brexit tasarısı, önce Avam Kamarası’nda ardından da Lordlar Kamarası’nda görüşülmüştü. Görüşmelerin ardından İngiltere Parlamentosu tasarıyı onaylamıştı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Brexit ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiltere Brexit Sekreteri Steve Barclay, Kraliçe Elizabeth’in Avrupa Birliği’nden ayrılmayı onayladığını duyurdu.

Tasarıya göre Avrupa Birliği’nden ayrılacak İngiltere,

* Avrupa Birliği’nde yaklaşık 30 milyar sterlin ödeyecek

* Ülkede yaşayan AB vatandaşlarının hakları koruyacak

* İrlanda Denizi’nde gümrük noktası oluşturacak

Bu yılın sonuna kadar geçiş sürecine girecek olan İngiltere, Avrupa Birliği kurallarına uymayı sürdürecek.

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İngiltere’de eski başbakan Theresa May, AB ile vardığı Brexit Anlaşması’nı Parlamento’dan geçirememişti.

May bunun üzerine istifa etmiş; Boris Johnson Temmuz ayında Muhafazakar Parti lideri seçilip, İngiltere Başbakanı olmuştu.

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